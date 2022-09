Di natura circostante solitaria e selvaggia, la spiaggia Rena Maiore ha dimensioni medie.

La sabbia è dorata e grossolana, con ciottoli bianchi. Il mare verde e profondo.

Mai affollata, per le difficoltà d’accesso, è sporca, anche molto nel retrospiaggia; scarsa presenza di posidonie.

COME RAGGIUNGERLA – È situata poco più nord di Lampianu. Imboccare una strada sterrata non segnalata, sulla sinistra (ovest), che parte dal tracciato principale e, dopo circa 600 m, fermarsi nell’alto della scogliera, in un piccolo posteggio abbastanza nascosto, visibile solo in stagione, per la presenza di auto.

Da questo punto, l’arenile è raggiungibile con un sentiero molto ripido (occorrono almeno le scarpe da tennis o meglio gli scarponi da trekking). Il percorso non è facile da descrivere: utilizzare un’auto adatta alle strade sconnesse della zona, e richiedere informazioni o un accompagnatore a Lampianu.

