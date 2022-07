La costa di Spiaggia Lampianu, dove si trovano alcuni altri piccoli insediamenti e vari ovili, è caratterizzata da vaste scogliere di scisti scuri, intercalate da alcune spiaggette, in genere raggiungibili a piedi per brevi sentieri.

La sabbia è grigiastra, fine e grossolana, con ciottoli policromi; il mare è blu e profondo. Disponibilità di bar e negozi.

La natura circostante è solitaria e selvaggia, non tanto affollata in alta stagione, per il resto con ampi spazi; sporca, a tratti anche molto, salvo durante la stagione turistica, quando viene parzialmente pulita. Presenti di banchi di posidonie spiaggiate.

COME RAGGIUNGERLA – Da Palmadula, procedendo verso nord, sulla strada per Porto Torres e Stintino, raggiungere la frazione di Biancareddu. Voltare a sinistra (ovest) per Lampianu, piccola frazione agricola.

Dalle ultime case a nord, imboccare una stradetta non segnalata e non facilmente individuabile, fino all’inizio di una scalinata, che scende alla spiaggia.

