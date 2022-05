La spiaggia di Maria Pia, nel territorio comunale di Alghero, è ombreggiata alle spalle dalla pineta Maria Pia; la parte terminale (a nord) giunge quasi fino al porticciolo turistico di Fertilia, da cui si apre una bella vista sull’arenile e su Alghero.

Nelle vicinanze, non lontano dallo stagno Calich, si osservano i resti di un ponte romano.

La natura che circonda l’arenile è gradevole per la presenza, appunto, della pineta e delle dune.

La spiaggia è lunga circa due chilometri ed è caratterizzata da sabbia bianca e finissima. Sempre affollata in alta stagione, è pulita, ma spesso invasa da banchi di posidonie spiaggiate nel tratto nord.

L’acqua del mare è verde-azzurra e poco profonda.

Nelle vicinanze si trovano bar, alberghi, ristoranti, negozi e servizi vari.

COME RAGGIUNGERLA – È situata a nord della Spiaggia del Lido; dalla prosecuzione di via Lido (viale Primo Maggio), arrivare alla provinciale in direzione nord (cioè verso Porto Conte e Capo Caccia, sono presenti indicazioni), fino alla pineta e al posteggio accanto alla strada.

La spiaggia è a poche decine di metri verso ovest.

