Porto Ferro, nel territorio comunale di Sassari, è costituita da una profonda e scenografica insenatura, al termine della quale si è formata un’ampia spiaggia di sabbia dorata e rossastra (dalla quale deriva il nome).

La natura circostante è solitaria e selvaggia, con pineta, dune retrostanti e il famoso lago Baratz poco più nell’entroterra; la spiaggia è di discrete dimensioni (un paio di km) con acqua marina verde e poco profonda.

In alta stagione è affollata solo vicino al posteggio principale, per il resto ha ampi spazi. Purtroppo però è anche sporca, a tratti molto sporca, salvo durante la stagione turistica, quando viene parzialmente pulita, a cura della cooperativa che la gestisce; spesso invasa da banchi di posidonie spiaggiate. A breve distanza dalla spiaggia ci sono tre torri spagnole.

COME RAGGIUNGERLA – Partendo dal percorso descritto per la spiaggia Mugoni, superare l’omonima pineta e dirigersi verso nord, fino ad un bivio (mal segnalato) a destra, in direzione nord, quasi in corrispondenza dell’ingresso del grande hotel Baia di Conte (proseguendo invece diritti, in direzione sud-ovest, si costeggia il Porto Conte, fino al piazzale panoramico di Capo Caccia, con l’accesso da terra alle grotte di Nettuno).

Superare la base del promontorio di Capo Caccia, e seguire le indicazioni (prendendo a sinistra, ovest) per circa 2 km sulla strada che giunge da Santa Maria la Palma. Deviare ancora a sinistra, fino al posteggio a sud dell’arenile (a pagamento in alta stagione).

