Tra le grandi protagoniste che promettono di rimpolpare a dovere la programmazione del 2026, non poteva certo mancare il nome di Zendaya. Attrice tra le più versatili e disinvolte della sua generazione, ha saputo conquistare e consolidare un ampio seguito non solo attraverso le lodevoli apparizioni sul set - dall’energia esplosiva mostrata nei cinecomic di “Spider-Man” al carattere guerresco sfoggiato in “Dune” - ma anche grazie a un’innato magnetismo che, nel corso delle varie occasioni pubbliche, ha attirato non poca curiosità sulla sua vita privata oltre che su quella professionale.

Giusto lo scorso mese, siamo tornati ad apprezzarla in “The Drama: un segreto è per sempre”, pellicola diretta da Kristofer Borgli e con Robert Pattinson nelle vesti di co-protagonista. In un racconto che intreccia vibrazioni romantiche, dramma sociale e tinte da horror psicologico, una coppia in procinto di convolare a nozze si imbatte in un orribile segreto che mette a rischio la loro stessa relazione. Allo stile visionario del cineasta fanno eco le performance di Zendaya e Pattinson, in un’intesa scenica che ha saputo convincere anche a dispetto di alcune critiche, inerenti - a detta di taluni - al modo indelicato di trattare il contenuto sensibile delle tematiche esposte.

Una prova del carattere naturalmente aperto e disinvolto di Zendaya si è avuta anche durante il tour promozionale di “The Drama”, quando la star è apparsa con indosso lo stesso abito sfoggiato agli Oscar nel 2015, senza che l’idea di un outfit “riciclato” potesse in alcun modo provocarle disagio. Interpellata sulla questione da Variety, ha dichiarato: “Stavo facendo un brainstorming con lo stilista Law Roach su come avrei potuto scegliere un tema per il mio look in questo film, e mi è venuto in mente il detto: qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo, qualcosa di prestato, qualcosa di blu. Così ho pensato di riproporlo”. E, ripensando alla notte degli Oscar, ha continuato: “È stato un momento importantissimo per me, per la mia comunità, per i miei cari, e mi è sembrato giusto. E poi si tratta di un abito da sposa, quindi è perfetto”.

Con ulteriore entusiasmo si attendono le prossime apparizioni della star nella seconda metà dell’anno: oltre a ritrovarla tra pochi giorni nella terza stagione di “Euphoria”, a luglio sarà il momento del promettente “Spider-Man: Brand New Day” e dell’epico “The Odyssey”, per chiudere in bellezza il 18 dicembre con il terzo capitolo della saga fantascientifica di “Dune”. Un’attività sullo schermo che ha richiesto un impegno non indifferente, tanto da averla spinta a considerare, dopo l’uscita di questi progetti, un periodo di pausa dalla scena.

Come rivelato durante il programma “Big Ticket” di Fandango, Zendaya teme innanzitutto che la sua immagine possa risultare compromessa da un’eccessiva esposizione mediatica: “Spero solo che quest'anno non vi stanchiate di me. Sono davvero grata a tutti coloro che sostengono i miei film o la mia carriera in qualsiasi modo”. E, poco dopo, chiarendo le sue intenzioni per il futuro, ha aggiunto: “Dopo questo, sparirò per un po’, dovrò nascondermi”.

A pesare sulla situazione è senz’altro la relazione con Tom Holland, conosciuto sul set di “Spider-Man: Homecoming” e che, nel corso di quest’anno, vedremo tornare a suo fianco in ben due appuntamenti al cinema. Apparsa nel podcast del The New York Times durante la promozione di “The Drama”, Zendaya ha ribadito quanto ritenga Holland il partner ideale, affermando: “Ho capito che era la persona giusta per me perché non mi sento nervosa quando sono con lui. Mi sento davvero serena e tranquilla, al punto che, beh, in realtà mi sento più nervosa quando sono lontana da lui che quando sono con lui”.

E, accennando al loro primo incontro durante un provino, ha continuato: “Ero già piuttosto nervosa, ma lui mi ha aiutata a calmarmi... Semplicemente dimostrandosi una persona gentile, facendomi sentire a mio agio. Insomma, è come quando devi testare la chimica per un film importante come quello. È come dire: oh, vuoi davvero quella parte, e tutte quelle cose lì. E sì, in quell'occasione è stato davvero adorabile”.

Dopo aver trascorso insieme un decennio, l’attrice ripensa ai momenti in cui sono cresciuti insieme e alla speranza di un rapporto ancora più solido in futuro: “Mi sembra di essere di parte perché ho avuto la fortuna di crescere insieme alla persona che amo e di conoscerla fin da quando era letteralmente un adolescente fino ad oggi. Quindi è come dire, certo che cambieremo e cresceremo e la vita è così, ma sento comunque che c'è un legame o una connessione che ti fa sentire di conoscere qualcuno, almeno abbastanza da sentirti al sicuro con lui”.

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