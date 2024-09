Dopo l’invasione di massa nelle sale cinematografiche per il cinecomic “Deadpool & Wolverine”, le trattative in corso ai piani alti dei Marvel Studios preannunciano grosse sorprese con l’introduzione dei mutanti X-Men nel ricco e variegato calderone del Marvel Cinematic Universe. Mantenendo il primo posto al box office per oltre sei settimane consecutive - con solo una breve interruzione dovuta all’uscita di “Alien: Romulus” - l’esplosivo duo composto da Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha superato perfino i risultati del precedente “Joker” di Todd Phillips, ergendosi a titolo col maggior incasso di sempre nella categoria rating R e occupando, con la somma stellare di oltre 608 milioni di dollari, il 15esimo posto tra i film dal maggior incasso nella storia del cinema americano.

Un risultato così impressionante non solo crea le giuste condizioni per un sequel, con alcune voci più o meno realistiche che già cominciano a circolare in rete su un ipotetico “Deadpool 4”, ma avvalora ulteriormente le più recenti anticipazioni che vogliono l’inserimento degli X-Men all’interno del MCU e un coinvolgimento sempre più sostanziale dei nuovi personaggi. Già nel 2019, poco dopo l’acquisizione da parte della Disney degli asset appartenenti alla Fox, il capo dei Marvel Studios Kevin Feige anticipò ai fan la volontà di realizzare un reboot sugli X-Men. Dalle ultime indiscrezioni, l’insider Danel Ritchman rivela che ad occuparsi della sceneggiatura ci sarà molto probabilmente Michael Lesslie, anche noto per il recente “The Hunger Games - La Ballata dell’Usignolo e del Serpente”.

Con l’avvio delle riprese programmato per l’inizio del prossimo anno, gli studios sarebbero attualmente in cerca del regista più adatto al progetto. Ma entrando nello specifico, Ritchman afferma che i fan potrebbero rimanere colpiti dalle intenzioni della compagnia, a cominciare dal futuro che potrebbe riguardare Wolverine. L’amatissimo personaggio, pur avendo ritrovato da poco il suo tipico costume giallo, potrebbe infatti non comparire nel reboot, che accoglierà invece una squadra simile a quella conosciuta nella serie animata “X-Men ‘97”. Si tratterà perciò di scoprire in che modo verrà recepito dalla fanbase il nuovo team di supereroi qualora dovesse sfuggire all’appello uno dei suoi componenti principali.

Su ciò che invece potremmo aspettarci con la reunion tanto attesa fra mutanti e Avengers, Feige ha affermato in un’intervista a DiscussingFilm quanto segue: «È estremamente emozionante, a livello personale, aver fatto un film con Hugh dopo 25 anni e aver partecipato in piccola parte al primo film degli X-Men. E sapere che, grazie a vari accordi con gli studios, ora abbiamo 1000 nuovi personaggi. Ora che li abbiamo, è molto divertente pensare a ciò che possiamo fare. La nostra serie animata X-Men '97 è stata una sorta di primo assaggio. La risposta a quella serie ci ha entusiasmato ulteriormente e ci ha ispirato sul modo in cui portare la soap opera e la saga dei mutanti nel MCU».

A sorpresa, scopriamo inoltre che Kelsey Grammer potrebbe tornare col prossimo film nei panni dell’amatissimo Hank McCoy/Bestia, dopo la breve comparsa nella scena post-credit di “The Marvels” uscito lo scorso anno. Sul suo coinvolgimento, nel corso di un’intervista rilasciata per promuovere la nuova stagione di “Frasier”, l’attore ha fatto chiaramente intendere che le trattative sono attualmente in corso: «Non c'è nulla di cui possa parlare. Quello che so è che c'è stata una sorta di grande ovazione quando sono apparso alla fine di The Marvels, credo che sia stato così. La reazione è stata davvero quasi... non era inaspettata. Ci sarebbe stata una certa reazione, ma è stata piuttosto travolgente, e quindi abbiamo avuto alcune conversazioni».

