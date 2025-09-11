I gorgheggi con Giorgia dietro le quinte, che gli tributa anche un «sei bellissimo», poi la standing ovation e i numeri che volano sui social. Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, 27 anni e nel 2021 vincitore del Radiolina Contest, se lo mangia, il palco di X Factor. Il cantautore sinnaese ha conquistato i quattro giudici ottenendo tutti i loro sì e passando alla fase successiva della 19esima edizione del talent di Sky, quello dei Bootcamp.

Jeans e felpa scura, fa subito breccia con la faccia pulita e un’autoironia che ammalia. «Il mio stile? Cantautorato pop», risponde semplicemente, pur avendo esplorato tante sonorità, dall’Urban all’R&B. Appena si impossessa del microfono non ce n’è per nessuno: il suo romantico inedito, “Punto”, non lascia spazio a dubbi. «Sei sincero, spontaneo e interessante», è il giudizio di Achille Lauro. «Tutta la profondità la metti quando scrivi», dice Jake La Furia. «La tua ragazza è fortunata, hai scritto una bella canzone» per Paola Iezzi. «Sei simpatico ed è difficile metterti a fuoco, ma canti proprio bene», commenta la new entry al banco dei giudici Francesco Gabbani. Poi i quattro sì, senza esitazioni.

Caddeo, nato a Modena ma cresciuto a Sinnai e ora a Torino per lavorare al suo progetto musicale, si è fatto conoscere con la vittoria del Radiolina Contest quattro anni fa. Con l’etichetta torinese Cvlto Music Group ha debuttato nel 2022 con “Gravità Zero”. “Scrivimi quando arrivi” è il suo primo EP, pubblicato ad aprile e che «racconta chi sono in dodici minuti». All’interno “Luglio”, brano diventato virale sui social, ormai simbolo dei tramonti in Sardegna. A Dorgali a Ferragosto ha aperto il live di Rose Villain, poi appena un weekend fa è tornato a casa con lo spettacolo “Scrivimi quando arrivi – Live”, al Teatro Civico di Sinnai.

Il primo successo a X Factor non gli monterà la testa: «So che il successo è volatile – aveva già detto in un’intervista a L’Unione Sarda - Per ora mi vogliono bene, ma arriveranno anche critiche. Il sarcasmo e l’ironia sono le mie armi. Non sono più un ragazzino, posso dire di no, scegliere la mia strada». L’obiettivo? «Vivere di musica».

