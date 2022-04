In un comunicato Will Smith annuncia di aver presentato le sue dimissioni dall’Academy degli Oscar dopo l’episodio dello schiaffo sul palco al Chris Rock nel corso della cerimonia di premiazione di domenica scorso. L’attore ha inoltre aggiunto che accetterà “qualsiasi ulteriore conseguenza che il board valuti appropriata”.

"Ho tradito la fiducia dell’Accademia – si legge -. Ho privato altri concorrenti e vincitori della possibilità di celebrare il loro straordinario lavoro. Ho il cuore spezzato”, e ha definito la sua condotta “sconvolgente, dolorosa e non scusabile”. Il riferimento è allo schiaffo rifilato al comico che aveva fatto una battuta su sua moglie, Jada Pinkett, indicandola ironicamente come il soldato Jane per la sua alopecia. Smith non ci aveva visto più e aveva reagito in modo violento lasciando tutti di stucco.

L’Academy aveva ufficialmente condannato il comportamento dell’attore che ora potrebbe vedersi ritirare l’Oscar, il primo della sua carriera, vinto per l’interpretazione in “Una famiglia vincente – King Richard”, in cui aveva dato volto al padre delle campionesse di tennis Serena e Venus Williams.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata