Tre giorni con la musica rock, meglio se virato al metal. Dal 1° al 3 agosto undicesima edizione a Valledoria per il Rock n' Beer, organizzato dall'associazione AEBV insieme al Comune e inserito nel calendario di Salude & Trigu della Camera di Commercio di Sassari.

Il doppio palco dell'Arena Eventi accoglierà diversi gruppi dalle 18 in poi. Ogni sera una guest star. Il 1° agosto si esibiscono i Lacuna Coil che da 20 anni sono ambasciatori del metal italiano. Il 2 arriva Phil Campbell storico chitarrista dei Motorhead che insieme ai figli (The Bastard Sons) proporrà sia il repertorio della leggendaria band, sia brani nuovi. Nella terza giornata il clou saranno gli Shutdown, storica band hardcore punk di New Yorck City.

Non solo musica, ma soprattutto birra (una selezione di quelle sarde), street food e convivialità in tre serate aperte a tutti e a ingresso gratuito che attirano tanti turisti del Nord Sardegna.

