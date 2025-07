Sarà Giovanni Cacioppo, il cabarettista star di Zelig, il protagonista della terza edizione del Sorso Cabaret Show, che quest’anno sarà ospitato nell’Anfiteatro della Billèllera appena riportato a nuovo splendore dopo i lavori di restauro e riqualificazione.

L’iniziativa è in programma domenica 20 luglio alle ore 20. Cacioppo è un’artista comico che ha iniziato la sua carriera nel 1994, arrivando secondo al concorso “Zanzara d’oro” a Bologna, in seguito riscuote successo con il monolo comico “Acqua e selz”.

Da allora ha preso parte a numerosi programmi televisivi come il Maurizio Costanzo Show, Mai dire Martedì, Che tempo che fa e Colorado Cafè. Ha esordito sul grande schermo recitando in “Così è la vita2", film diretto da Massimo Venier e dal trio comico, Aldo, Giovanni e Giacomo che lo ha voluto anche nel film “La leggenda di Al, John e Jack”.

Infine approda in teatro e nel programma televisivo di Zelig che lo reso famoso al grande pubblico. L'evento, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Bench Press Sorso, fa parte del cartellone di Sorso Estate 2025 e inaugura l’ampio spazio dedicato, come di consueto, al cabaret e al teatro.

© Riproduzione riservata