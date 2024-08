Da anni Stintino è diventata meta preferita delle vacanze dell’attrice americana, Whoopy Goldberg, conduttrice, cantante, attivista e interprete di diversi film che l’hanno resa famosa nel mondo.

Il premio Oscar per “Ghost” è stata notata mentre passeggiava tra le vie dello shopping del borgo turistico, una delle località del Nord Sardegna dove spesso trova ospitalità. Conosciuta al grande pubblico anche per aver interpretato Sister Act, è diventata una vera icona degli anni Novanta.

Nel duemila sceglie di dedicarsi alla Tv e dal 2006 conduce The View su Abc. In carriera, Whoopi Golberg ha vinto un Oscar, tre Golden Globe, un Bafta, un Tony Award, due Saturn Award e un Grammy. In bacheca però anche un Razzie Awards, nel 1996, per Bogus – L'amico immaginario.

A Stintino ha fatto tappa in alcuni esercizi commerciali nel centro del paese, non disdegnando autografi e concedendosi per una foto con i turisti e i cittadini.

