La Ferrandos Band approda al Chioschetto “Tavolara” \ Giardini Pubblici di Sassari per il “SONA festival”. Domani alle 19 (ingresso libero) concerto con la storica voce di Kenze Neke e Askra Stefano Ferrando. L'apertura spetta alle band emergenti Accabadanio e The Hello Rockets.

Stefano Ferrando è conosciuto per la sua lunga militanza nei Kenze Neke e negli Askra, due delle band più significative della musica alternativa isolana. Artista dal forte carisma, capace di coniugare la potenza del rock con il senso d’appartenenza alla cultura sarda, ha contribuito a dare voce – in lingua sarda – a tematiche sociali, politiche e identitarie, portando avanti un linguaggio musicale originale e profondamente radicato.

Accabadanio inizia il suo percorso solista nel 2023, ri-arrangiando brani noti di lingua sarda e componendone altri inediti di natura folk - il tutto accade in parallelo al percorso con i Dohlmen, band con cui suona Doom Metal in lingua sarda -, prima di pubblicare il suo primo singolo “Oh, Old Man” inserito nella colonna sonora del film “Bisogna immaginare Raffaele Felice” di Andrea Starvaggi e lavorare alla pre-produzione dell’ep in chiave elettrica. The Hello Rockets si formano nel 2003 e dopo vari cambi di line up e 2 demo, nel 2020 pubblicano il loro primo album omonimo su spotify e dopo un periodo in pausa ricominciano a suonare con Piero Russu al basso (ex Rodeo Clown e Fave assassine), Luigi Palomba alla batteria (PSA e Rusty Punk), Alberto Greggia chitarra e Francesco Manca, chitarra e voce (entrambi ex Jack&Spinotto): un Punk Rock (a tinte fosche) con qualche deviazione sul tema.

