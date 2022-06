Il regista premio Oscar Paul Haggis fermato in provincia di Brindisi con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personale aggravate. Lo ha comunicato la Procura locale.

Il cineasta canadese, premiato dall’Acadamy nel 2006 per la Miglior sceneggiatura per il film “Crash”, era in Italia per partecipare, a Ostuni, alla kermesse “Allora Fest” e avrebbe costretto una giovane donna straniera a subire rapporti sessuali per due giorni.

Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la donna è stata poi accompagnata dal regista all'aeroporto di Brindisi e lasciata lì alle prime luci dell'alba, nonostante le sue precarie condizioni fisiche e psicologiche.

In aeroporto la donna è stata notata in stato di choc e assistita dal personale di Aeroporti di Puglia e della polizia di frontiera.

Poi gli agenti l’hanno portata all'ospedale Perrino di Brindisi dove è stato attivato il "protocollo rosa" per le vittime di violenza.

Successivamente, la presunta vittima ha formalizzato la denuncia.

(Unioneonline/l.f.)

