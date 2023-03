Dopo l'esperimento di successo dell'anno scorso, il Festival Abbabula conferma Alghero come location privilegiata. E così la grande kermesse musicale creata dalle Ragazze Terribili festeggia il 25° anno di attività sul palco dell’arena “Ivan Graziani” allestito dalla Fondazione Alghero per l’intensa estate di “Alghero Experience”.

Un'unica data, il 4 agosto, per un doppio concerto con due rock bande italiane: Verdena e Zen Circus. Aperte già oggi le prevendite.

Dopo aver annunciato l’ultimo grande appuntamento a chiusura delle date del tour indoor (il prossimo 31 marzo 2023, Palazzo dello Sport di Roma) ed in attesa del tour europeo che vedrà il gruppo in tour all’estero nel mese di aprile, i Verdena si preparano ad un’estate ricca di live sui palchi dei maggiori festival italiani: tante le tappe già in calendario, una cerchiata in rosso è proprio quella di Alghero per il festival Abbabula.

“Volevo Magia” è il loro ultimo album (Capitol Records Italy/Universal Music), vincitore del Premio come miglior disco dell’anno nei referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it.

12 album, un Ep, una raccolta e un romanzo anti-biografico, 20 anni di onorata carriera ed oltre 1000 concerti: ecco i numeri della band Zen Circus. Gli ultimi appuntamenti dello scorso dicembre sono andati completamente soldout al punto che tanti sono rimasti senza biglietto ed è stata programmata un’altra piccola serie di concerti prima dell’arrivederci. Gli Zen Circus, infatti, prenderanno una pausa di due anni da pubblicazioni e tour per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti e lavorare a nuovo materiale.

© Riproduzione riservata