Elisabetta Canalis nuovamente protagonista di “Striscia la Notizia”. Suo malgrado, questa volta: la ex velina ha ricevuto il tapiro di Staffelli, per colpa di Fedez. “E di mia mamma”, ha ironizzato la showgirl sarda.

La Canalis, che quest’anno torna in tv per condurre “Vite da Copertina”, è “attapirata” per via della sua somiglianza a Fedez. Nella rubrica “Fatti e Rifatti” del tg satirico qualche giorno fa si sottolineava una presunta somiglianza tra la Canalis e il rapper.

Lei non la prende male, e ci scherza su reagendo divertita alla consegna del premio: “In effetti c’è una somiglianza – ammette -, bisogna chiedere a mia madre dove ha bazzicato qualche anno fa”.

Il servizio va avanti con un confronto tra i due fondoschiena, e si chiude con un appello della stessa Canalis e Chiara Ferragni.

Quando Staffelli tira in ballo l’influencer, dicendo che la Canalis potrebbe proporre uno scabio al rapper e fare coppia con la Ferragni, la ex velina non risparmia una frecciatina: “Tanto è lei che porta i pantaloni in casa”. Infine, lancia un appello all’imprenditrice: “Facci un pensierino”.

Conoscendo Fedez e la Ferragni, è prevedibile che in giornata arrivi una risposta dei due su Instagram.

(Unioneonline/L)

