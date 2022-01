“Ci sono cose che io non sono mai riuscita a superare, le ho mascherate buttandomi sul lavoro".

Valeria Marini si sfoga nella casa del Grande Fratello Vip raccontando alcune terribili esperienze vissute nella vita, come le violenze subite quando era ragazza: "Ero molto giovane – ricorda la showgirl di origini sarde - avevo 16 anni e lui era molto più grande di me, aveva circa 30 anni. Mia madre in quel caso mi tirò fuori da quella cosa, ma è successo altre volte di restare vittima di persone che sembravano innamorate di me, per poi diventare aggressive. Forse per carattere mio, forse perché non sapevo difendermi, ma ultimamente ho imparato a farlo".

"Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facevano finta di amarmi e invece c'era solo voglia di sovrastarmi”, ha aggiunto.

Non sono state rose e fiori neanche le sue relazioni più importanti, come quella con Vittorio Cecchi Gori: "Ho avuto una storia molto importante con lui in un momento tremendo e sono stata vicino a lui dalla mattina alla sera perché quelle cose non le meritava". Poi il matrimonio con Giovanni Cottone: "Io dovevo sposarmi col mio testimone preferito che eri tu (ha detto al conduttore Alfonso Signorini, ndr). Il matrimonio è stato perfetto, tutto impeccabile tranne lo sposo. Il giorno dopo avevo capito già tutto, semplicemente lui è sparito, ha detto che doveva partire per un viaggio. Purtroppo io sono caduta in una trappola tremendamente e non a caso ho avuto l'annullamento alla Sacra Rota in quattro mesi".

All’amore vero, però, crede ancora con tutta se stessa: "Ci sono persone che ti sanno amare veramente e che ti sanno rispettare".

