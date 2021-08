Un nuovo documentario, titolato “Val”, per raccontare ai fan la sua terribile battaglia, durata sei anni, contro il cancro alla gola, affrontata fra pesanti trattamenti di chemioterapia e radioterapia e un intervento di tracheotomia che ne ha danneggiato in modo permanente la voce.

Val Kilmer, ex Iceman di Top Gun, torna dunque sulle scene in un film co-diretto da Leo Scott e Ting Poo e prodotto dallo stesso Kilmer con suo figlio Jack, 26 anni, e sua figlia Mercedes, 29 anni.

“Ora che è più difficile parlare, voglio raccontare la mia storia più che mai", dice Kilmer nel documentario, uno sguardo intimo sulla vita personale e professionale dell'attore, che ha anche ricevuto una standing ovation al Festival di Cannes.

Nelle immagini anche molti “dietro le quinte” dei suoi film più popolari, insieme ai momenti più difficili legati alla malattia.

“Ovviamente sto molto peggio di come mi sento", dice Kilmer nel film, con la sua voce sottile e roca. “Non posso parlare senza tappare questo buco nella gola. Devi fare la scelta tra respirare o mangiare”, aggiunge, sottolineando che è costretto a mangiare attraverso un sondino. “È un ostacolo”, ha ammesso.

In “Val”, Kilmer dice che non vede l'ora di vedere nel suo futuro, qualunque cosa gli riservi. “Mi sono comportato in modo bizzarro con alcune persone. Non nego niente di tutto questo e non ho rimpianti perché ho perso e ritrovato parti di me stesso che non sapevo esistessero”, dice l'attore nel film. “Sono benedetto”, conclude.

(Unioneonline/v.l.)

