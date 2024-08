A partire da domani in tutte le piattaforme, in streaming e download sarà disponibile Vado via, il nuovo singolo della cantautrice sarda Azzurra feat Mr. Aru.

Il brano, che segue la rinascita del Neo Soul Italiano, è stato realizzato negli studi di Donori e Ussana e distribuito da Sonada Music Label.

Vado via è un inno alla rinascita e all’amore per sé stessi. È un brano che parla di libertà, accettazione e riscatto con sonorità che spaziano dall’r&b al jazz, passando per il soul più classico.

Azzurra è una cantautrice sarda che muove i primi passi nel mondo dell’arte nell’adolescenza: a 11 anni inizia come danzatrice, a 16 anni entra nel coro gospel C.G.S. Black Soul dove collabora con artisti di fama internazionale. Ha pubblicato due EP R&B Soul, riscuotendo grande successo in festival nazionali e internazionali.

Mr.Aru — Andrea Aru – è un producer di Donori che opera da diversi anni nel mondo della produzione musicale. Attualmente co-proprietario del Sonada Studio e co-titolare dell'etichetta Sonada Music, con Vladi Frau, il quale partecipa a tutte le fasi produttive. Conta numerosi singoli all'attivo e la partecipazione, produzione e mix di diversi progetti indipendenti, con artisti vari del panorama internazionale.

