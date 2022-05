Una brevissima nota per dare una terribile notizia, la seconda che sconvolge la vita del cantante australiano Nick Cave: “Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento”, recita una nota.

Jethro aveva 31 anni, di professione modello e attore, pochi mesi fa era finito in carcere per aver aggredito sua madre a Melbourne. Durante il processo è emerso che il giovane soffrisse di schizofrenia.

In famiglia, nel 2015, un altro grande dolore: Arthur, figlio 15enne di Nick Cave, era rimasto vittima di una caduta fatale da una scogliera a Brighton.

In seguito, il cantautore aveva inciso due album in cui esprimeva il suo grande dolore per quanto accaduto, con numerosi riferimenti al concetto di morte.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata