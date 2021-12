Improvviso cambio di programma nel palinsesto di Rai 1 di Santo Stefano e la colpa, come spesso accade, è del Covid.

Un membro dello staff di Domenica In è infatti risultato positivo, per questo è saltata la diretta della puntata speciale prevista per oggi.

La persona contagiata aveva partecipato alle prove di giovedì, ragion per cui per motivi precauzionali si è deciso di annullare la messa in onda. Ha annunciato la notizia sul suo profilo Instagram Mara Venier, che non ha avuto contatti con la persona positiva dato che giovedì non era presente alle prove.

C’era grande attesa per Il Volo, per il solito Stefano De Martino e per alcuni protagonisti di Ballando con le Stelle.

Gli amanti di Domenica In potranno consularsi con un “best of”, gli spezzoni dei momenti migliori di questa edizione del contenitore domenicale di Rai1. Andrà in onda anche l’intervista, già registrata, ai tre tenori de Il Volo.

(Unioneonline/L)

