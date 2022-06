E’ morto all’età di 55 anni Roberto Brunetti, attore da sempre conosciuto con il soprannome “Er Patata”. Il corpo senza vita, sdraiato supino sul letto, è stato trovato ieri in tarda serata dalla Polizia nella sua casa in via Arduino, vicino Piazza Bologna.

Gli agenti in casa hanno trovato tracce di hashish e cocaina, sarà l’autopsia che verrà disposta dalla Procura di Roma a chiarire le cause del decesso e se sia legato all’uso di stupefacenti.

Popolare soprattutto a Roma, ma non solo, Brunetti si è fatto conoscere dal grande pubblico con le commedie degli anni ‘90, a partire da “Fuochi d’artificio” di Leonardo Pieraccioni. Tra i suoi film “Paparazzi”, “Commedia sexy”, “Il ritorno del Monnezza”. Ha partecipato anche a serie tv come “Un ciclone in famiglia” e “Distretto di Polizia”.

Ma il ruolo più importante della sua vita lo ha avuto nel 2005, quando ha interpretato Aldo Buffoni nel film “Romanzo criminale” di Michele Placido. Da dieci anni la sua carriera si era fermata: Brunetti ha aperto una pescheria poi fallita e nel 2019 ha lanciato un appello per tornare a lavorare sul set: “Vivo col reddito di cittadinanza, aiutatemi”.

Nel 2017 era stato arrestato per detenzione di stupefacenti.

(Unioneonline/L)

