Il viaggio della famiglia Porcu da Sant'Antioco in Tunisia e poi in Francia, un progetto che coinvolge le persone diversamente abili e il re dei Pavoni da una delle fiabe di Italo Calvino. Programma tanto vario quanto stuzzicante quello proposto al teatro Astra di Sassari da domani a domenica per la seconda edizione di “Plays!”: festival di fine estate, organizzato dalla compagnia La botte e il cilindro.

Si parte domani alle 20.30 con “Traversée Traversata” della compagnia “Il Mutamento” di Torino che sarà replicato venerdì al centro Stanze Bottega K di Ossi. Il lavoro è una sorta di concerto poetico di e con Dimitri Porcu e Stefano Giaccone. Al centro della scena due bauli contenitori di sogni, parole, immagini: uno è della famiglia Porcu, che attraversa il mediterraneo da Sant’Antioco per arrivare in Tunisia e poi in Francia. La famiglia Giaccone, dalla città-fabbrica di Torino parte invece con il suo baule per New York, attraversa l’Atlantico, per poi approdare in Sardegna.

Sabato si torna all'Astra di Sassari con il collettivo di Siviglia Danza Mobile, che nei suoi progetti applica un metodo di accoglienza, formazione e professionalizzazione di persone diversamente abili. Verranno proiettati “Piezas Cortas” un mix di tre corti che sono stati realizzati all’interno di performance in festival europei. Grazie alla collaborazione tra il collettivo e La botte e il Cilindro nella seconda metà di ottobre, la compagnia sassarese porterà a Siviglia una versione in spagnolo del classico di Franco Enna: “Il gatto mammone”.

La chiusura domenica sempre al Teatro Astra ma alle 18 con lo spettacolo “Il re dei pavoni” della compagnia livornese Pilar Ternera tratto dalle fiabe italiane di Italo Calvino. Regia di Francesco Cortoni con Silvia Lemmi, Marco Fiorentini e Francesco Cortoni.

© Riproduzione riservata