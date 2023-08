Giunto alla sua quarantesima edizione, anche quest’anno il Toronto International Film Festival - pur considerando l’evidente situazione d’instabilità negli Stati Uniti dovuta alle proteste fra le categorie del settore, che di fatto condizioneranno le prossime uscite e la visibilità delle più recenti produzioni in eventi di questo tipo - promette di garantire un’interessante proposta fra le première esclusive dei film selezionati e la presenza di ospiti d’altissima rilevanza chiamati ad intrattenere i partecipanti con tutte le ultime novità legate al mondo del cinema.

Con la giornata di apertura prevista per giovedì 7 settembre e una programmazione distribuita nell’arco di dieci giornate, è stato confermato dagli organizzatori che in risposta allo sciopero del sindacato SAG-AFTRA il festival seguirà ugualmente la sua “schedule”, e si atterrà alle necessarie modifiche qualora si verifichino rinunce da parte delle star coinvolte. È stata perciò confermata la presenza di celebrità come Dakota Johnson, Bérénice Bejo, Awkwafina, Sandra Oh e Mads Mikkelsen.

Fra la nutrita schiera di titoli, da segnalare per la sezione Gala l’ultimo film diretto da Brian Helgeland “Finestkind”, con Jenna Ortega, Tommy Lee Jones, Ben Foster e Toby Wallace. Rispetto alle presentazioni speciali troveremo “Daddio”, prima prova alla regia per Christy Hall che vede coinvolti in veste di protagonisti il duo Dakota Johnson e Sean Penn, incentrato sui racconti personali di una donna rivolti ad un autista di taxi e con particolare enfasi sulle relazioni personali più significative. Nella medesima sezione ci sarà spazio anche per la première mondiale di “Quiz Lady”, film diretto da Jessica Yu con protagoniste Sandra Oh e Awkwafina.

Ma insieme ai titoli internazionali potrà ritagliarsi la giusta visibilità anche il cinema italiano. Tra i film in anteprima assoluta c’è “Holiday”, del regista Edoardo Gabbriellini e prodotto nientemeno che da Luca Guadagnino, uno fra i cineasti contemporanei del nostro paese più acclamati in Italia e all’estero. Qui di seguito la sinossi ufficiale:

«Veronica, dopo un lungo processo e due anni di prigione per l'omicidio della madre e del suo amante, viene riconosciuta innocente. Ha solo vent'anni e tutta la vita davanti, ma è difficile guardare al futuro quando gli occhi di tutti sono ancora rivolti a quel tragico evento. Attraverso i ricordi suoi e della migliore amica Giada, riavvolgeremo il nastro di una storia che più avanza e più si fa inquietante».

Per la lista completa delle proiezioni e di tutte le informazioni utili è possibile consultare il sito ufficiale, completo di sezione shop e acquisto tickets.

Anche per chi non potrà godersi l’evento in loco si tratterà sicuramente di un appuntamento da tenere sott’occhio, dato l’ampio apporto di nuove produzioni che certamente nel prossimo periodo faranno a lungo parlare di se.

Giovanni Scanu

