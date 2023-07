Conto alla rovescia in Gallura per la 33ª edizione del Festival del cinema di Tavolara "Una notte in Italia”, in programma da martedì a domenica prossimi tra l’isola di Tavolara, Porto San Paolo e la Peschiera di San Teodoro.

Qui, l’11 luglio a partire dalle 21, avverrà l’apertura ufficiale della manifestazione con la proiezione del film “Mixed by Erry” di Sydney Sibilia, accompagnato dagli attori Luigi D’Oriano e Cristiana Dell’Anna: introducono Geppi Cucciari e Piera Detassis. Il 12 luglio, sempre alla Peschiera di San Teodoro, l’omaggio al grande Gigi Riva col film “Nel cielo un rombo di tuono” di Riccardo Milani, che lo presenterà, mentre il 13 nella piazzetta Gramsci di Porto San Paolo verrà proiettato il cortometraggio David di Donatello 2023 “Le variabili dipendenti” di Lorenzo Tardella; a seguire il documentario “Il cerchio”, diretto da Sophie Chiarello.

Dal 14 al 16 luglio le proiezioni si sposteranno sull’isola di Tavolara: in programma l’’esordio alla regia di Davide Gentile “Denti da squalo”, “Siccità” di Paolo Virzì e il pluripremiato “Le otto Montagne”, che chiuderà la rassegna domenica sera preceduto dalle immagini esclusive di "Un viaggio fotografico speciale dietro le quinte del set", firmate da Alberto Novelli, storico fotografo di “Una notte in Italia”.

