Ariete – Finalmente una giornata lontano dagli impegni incessanti, scegliete di condividerla con chi amate.

Toro – Grazie alla vostra estrema razionalità sapete gestire al meglio qualsiasi tipo di problematica.

Gemelli – Un momento importante per gli incontri. Frequentando luoghi diversi potreste fare nuove conoscenze.

Cancro – Durante le ultime settimane avete compreso che la soluzione che aspettavate da tempo era già dentro di voi.

Leone – Avete vissuto delle giornate un po’ impegnative, soprattutto a livello mentale.  Ora potete rilassarvi!

Vergine – Una domenica di riflessioni: una vostra azione non è piaciuta e adesso qualcuno prende le distanze...

Bilancia – La voglia di rimettervi in gioco vi aiuta a ritrovare le energie perse e a credere in un futuro ricco di colpi di scena.

Scorpione – Non mettete da parte i sentimenti, fanno parte della vita e come tali devono essere curati e preservati.

Sagittario – Un weekend un po’ nervoso a causa di vari ritardi, ma oggi si può ripartire con un po’ di positività.

Capricorno – Ultimamente vi sentite un peso per le persone che vi stanno accanto. Parlatene con qualcuno di cui vi fidate.

Acquario – In questa domenica di inizio settembre siete pronti a fare il punto della situazione e decidere i prossimi passi.

Pesci – Avete preso delle decisioni importanti, ma non vi preoccupate: il coraggio prima o poi viene sempre ripagato.

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