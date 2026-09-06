Cosa dicono le stelle per il 6 settembreLa giornata segno per segno
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Ariete – Finalmente una giornata lontano dagli impegni incessanti, scegliete di condividerla con chi amate.
Toro – Grazie alla vostra estrema razionalità sapete gestire al meglio qualsiasi tipo di problematica.
Gemelli – Un momento importante per gli incontri. Frequentando luoghi diversi potreste fare nuove conoscenze.
Cancro – Durante le ultime settimane avete compreso che la soluzione che aspettavate da tempo era già dentro di voi.
Leone – Avete vissuto delle giornate un po’ impegnative, soprattutto a livello mentale. Ora potete rilassarvi!
Vergine – Una domenica di riflessioni: una vostra azione non è piaciuta e adesso qualcuno prende le distanze...
Bilancia – La voglia di rimettervi in gioco vi aiuta a ritrovare le energie perse e a credere in un futuro ricco di colpi di scena.
Scorpione – Non mettete da parte i sentimenti, fanno parte della vita e come tali devono essere curati e preservati.
Sagittario – Un weekend un po’ nervoso a causa di vari ritardi, ma oggi si può ripartire con un po’ di positività.
Capricorno – Ultimamente vi sentite un peso per le persone che vi stanno accanto. Parlatene con qualcuno di cui vi fidate.
Acquario – In questa domenica di inizio settembre siete pronti a fare il punto della situazione e decidere i prossimi passi.
Pesci – Avete preso delle decisioni importanti, ma non vi preoccupate: il coraggio prima o poi viene sempre ripagato.