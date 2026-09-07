Cosa dicono le stelle per il 7 settembreLa giornata segno per segno
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Ariete – State avvertendo una forte ondata di ottimismo. In particolare vi aspettano piacevoli sorprese sul lavoro.
Toro – Avete finalmente voglia di ufficializzare un rapporto di cui adesso vi sentite davvero sicuri. Era ora!
Gemelli – Avete un carattere instancabile e coinvolgente, voi sapete bene come trascinare gli altri in piacevoli follie.
Cancro – Il rapporto di coppia ha vissuto dei momenti di forte crisi, ma adesso tutto sembra essere superato.
Leone – È un momento cruciale per la vostra carriera, dalle scelte di oggi dipenderanno importanti cambiamenti.
Vergine – Avere dei ripensamenti ogni tanto è normale, ma voi lo fate continuamente. Serve un po’ di coraggio in più.
Bilancia – Delle volte le vostre opinioni sono considerate un po’ troppo rigide. Sul lavoro potete fare di meglio.
Scorpione – In questi giorni siete degli assoluti protagonisti, molte persone vicino a voi vi considerano dei veri leader.
Sagittario – La settimana inizia con un po’ di stanchezza generale. Nei prossimi giorni riuscirete a recuperare le forze.
Capricorno – Anche se rimandate da tempo ci sono delle decisioni che vanno prese adesso, altrimenti sarà tardi...
Acquario – Per una volta abbandonate la vena polemica che vi contraddistingue e mettetevi in discussione.
Pesci – La vostra intuizione non sbaglia mai, siete in grado di capire tutto da un semplice sguardo o dettaglio.