Ariete – State avvertendo una forte ondata di ottimismo. In particolare vi aspettano piacevoli sorprese sul lavoro.

Toro – Avete finalmente voglia di ufficializzare un rapporto di cui adesso vi sentite davvero sicuri. Era ora!

Gemelli – Avete un carattere instancabile e coinvolgente, voi sapete bene come trascinare gli altri in piacevoli follie.

Cancro – Il rapporto di coppia ha vissuto dei momenti di forte crisi, ma adesso tutto sembra essere superato.

Leone – È un momento cruciale per la vostra carriera, dalle scelte di oggi dipenderanno importanti cambiamenti.

Vergine – Avere dei ripensamenti ogni tanto è normale, ma voi lo fate continuamente. Serve un po’ di coraggio in più.

Bilancia – Delle volte le vostre opinioni sono considerate un po’ troppo rigide. Sul lavoro potete fare di meglio.

Scorpione – In questi giorni siete degli assoluti protagonisti, molte persone vicino a voi vi considerano dei veri leader.

Sagittario – La settimana inizia con un po’ di stanchezza generale. Nei prossimi giorni riuscirete a recuperare le forze.

Capricorno – Anche se rimandate da tempo ci sono delle decisioni che vanno prese adesso, altrimenti sarà tardi...

Acquario – Per una volta abbandonate la vena polemica che vi contraddistingue e mettetevi in discussione.

Pesci – La vostra intuizione non sbaglia mai, siete in grado di capire tutto da un semplice sguardo o dettaglio.

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