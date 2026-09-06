Un mese e oltre sulle note del jazz, illuminando il litorale sulcitano con ospiti di rilievo scelti tra i jazzisti dell'Isola: arriva così all'ultimo appuntamento la rassegna "Lune-di Jazz", curata da OfficinAcustica Musica e Teatro in collaborazione con The Beat Goes On. Officia ora il finale il quartetto Locomotive Swing, dalle 21:30 sul palco dello spazio di corso Vittorio Emanuele 57, a conclusione di una quarta edizione inserita nel cartellone di Voci e Suoni 2026.

L'ensemble, che si compone di Roberto Boi (chitarra e voce), Matteo Gallus (violino), Andrea Lai (contrabbasso e voce) e Vittorio Sicbaldi (batteria), propone per la serata di domani uno sguardo personale e contemporaneo sullo swing, in tensione fra libertà improvvisativa e tradizione. Guidato dal creativo approccio al violino di Gallus, Locomotive Swing vede dunque un repertorio consistente tanto nelle atmosfere degli immortali standard swing statunitensi, quanto le suggestioni europee del jazz manouche, l'Hot Club de France e le influenze gitane.

Ne risulta un percorso musicale elegante eppure energico, memore delle sale da ballo d'antan e al contempo in dialogo con il presente: gli stessi membri dei Locomotive Swing definiscono il progetto non come una band, ma come una sorta di organismo sonoro in continuo movimento. Una vera e propria locomotiva attraverso epoche e stili, sempre fedele al linguaggio universale dello swing.

Una chiusura che arriva al culmine di un torrido agosto rinfrescato dalle differenti sfumature del jazz, e che ha visto protagonisti delle scorse occasioni il ricercato virtuosismo del Gianluca Tozzi Trio, il suono lirico e contemporaneo del trio di Matteo Scano, le digressioni tra free jazz, avant-garde e atonalismo dell'ImproTrio e i tributi illustri dei progetti Offering e Serenity, quest'ultimo capitanato dalla sassofonista Laura J Marras.

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