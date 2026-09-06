“Me contro Te”, Luì e Sofì si sposano davanti a seimila fan (paganti): il matrimonio-show che divideLuigi Calagna e Sofia Scalia hanno detto sì all’Unipol Dome di Milano. Una cerimonia trasformata in spettacolo, con migliaia di bambini e famiglie in platea: biglietti da 48 euro in su
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Luì e Sofì, la coppia dei Me contro Te che da anni accompagna l'infanzia di milioni di bambini e ragazzi, sono diventati marito e moglie. Ma anche il loro matrimonio è diventato uno show.
Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno pronunciato il loro «sì» all’Unipol Dome di Milano davanti a circa seimila persone in un evento a metà tra cerimonia, concerto e spettacolo.
Lei, Sofia, è arrivata con un lungo abito bianco e uno strascico imponente, sostenuto da quattro damigelle vestite di fucsia. Lui, Luigi, ha scelto un completo bianco con revers neri. Poi le promesse, lo scambio delle fedi, il bacio e l'applauso della platea tra musica, ballerini, orchestra, effetti speciali e fuochi d’artificio.
Gli «invitati» erano soprattutto i loro fan, il cosiddetto Team Trote, la community che li segue da anni. Per partecipare era previsto un biglietto: i prezzi partivano da 48 euro e arrivavano a oltre 100 euro per i posti migliori. E per chi voleva incontrare personalmente i due creator? Nessun problema, bastava un upgrade da 250 euro.
Nonostante le polemiche migliaia di bambini sono arrivati all'Unipol Dome vestiti da cerimonia, accompagnati da genitori e nonni, con tanto di cartelli e striscioni.
(Unioneonline/D)