Voce tremante e quasi in lacrime, Tiziano Ferro manda un videomessaggio di auguri ai suoi milioni di followers e condivide i suoi problemi di salute: «So che vi aspettavate il karaoke, ma questo è stato un anno un po’ particolare», spiega il cantante di Latina.

Un anno davvero difficile per il cantautore, e non solo per il divorzio da Victor Allen, «ma non mi permetto di lamentarmi perché ci sono molte persone che soffrono», puntualizza.

«Ultimamente – spiega – non riesco veramente a cantare, a scrivere, a fare musica. La mia voce e il mio corpo mi chiedono di rispettarli. Pochi giorni fa ho registrato la performance con Elisa e ho pensato che tutto si fosse sbloccato, ma poi la voce è andata di nuovo via».

Un momento difficile per Tiziano Ferro, che però non si abbatte: «Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, sono certo che l’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove».

Un messaggio carico d’amore e di speranza per i suoi fans: «Torneremo vicini, sono positivo perché la mia famiglia siete voi e sono i miei bambini. Questo è solo un Natale diverso, lo ricorderò perché sarà stato quello in cui non si canta insieme per una volta, ma che renderà ancor più speciale il momento in cui torneremo a farlo».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata