Il grande giorno è domani: il TZN tour 2023 chiuderà proprio nell’Isola, dopo aver radunato un pubblico enorme di estimatori, si parla di oltre 500.000 biglietti venduti, che hanno atteso quasi sei anni dall’ultima data live che si tenne nel 2017 a Torino con location suggestiva e unica la Mole Antonelliana.

A partire dall’11 giugno scorso, i fan dell’artista di Latina lo hanno seguito nelle varie tappe per omaggiarlo e cantare con lui una scaletta di oltre due ore e mezza di successi straordinari.

Tiziano Ferro ha scelto come luogo del cuore per l’ultima data, quella in programma domani, domenica 16 luglio, alle ore 21, la Sardegna e un sito incantevole come la Forte Arena, il Teatro all’aperto immerso nella natura e voluto dal patron del resort a cinque stelle di Santa Margherita di Pula, Lorenzo Giannuzzi: una struttura che accoglie un numero significativo di spettatori e che favorirà l’afflusso di appassionati da tutta l’Isola e da oltre Tirreno.

È un’eccezione perché questo tour ha avuto come teatri i grandi stadi, dal San Siro all’Olimpico di Roma, dal Franchi di Firenze a quello di Torino passando per Padova, Bologna, Napoli, Bari fino ad arrivare a Messina.

La gioia di Tiziano Ferro traspare da come racconta questo nuovo allestimento.

«È un palco gigantesco che però non nasconde nulla, senza quinte, aperto al pubblico, nel quale succederà di tutto, ma in realtà succederà una cosa sola: la musica. Ci sono più di 4 lustri di canzoni che voglio condividere, soprattutto dopo tutti questi anni: le canzoni sono il pilastro fondamentale. Non ci si fermerà un attimo, sarà uno concerto di luci, di vision spettacolari, ma il centro di tutto saranno, appunto, le canzoni e la musica. Dopo più di 20 anni penso di poter dire che sarà come sfogliare l'album di fotografie di due persone sposate: con il pubblico ho condiviso la mia vita e loro hanno scelto di fare della mia storia la loro storia».

Sulla scaletta si emoziona ed il suo pensiero vola indietro nel tempo.

«Scegliere le canzoni è stato veramente difficile, devo dire, parliamo di uno spettacolo di circa due ore e mezzo che va da “Perdono” fino all'ultimo singolo “Destinazione mare” e mi piace moltissimo l'idea che la scelta ripercorre delle storie per ogni singolo luogo: dovunque vai c'è un pezzo di vita e anche quando devo tralasciare temporaneamente una canzone affiora la consapevolezza che poi la riprenderò perché ci saranno altri tour. Quindi quelle canzoni non spariranno mai, ovviamente, però è bello pensare che, comunque, ogni canzone presente racconta un’estate, una tacca della mia vita che ho condiviso con tante persone, con i fans, che ho portato in radio. Ci sono davvero tantissimi singoli: la selezione è stata fatta in base all'album dei ricordi, un album dei ricordi che crea richiami per me emotivamente molto importanti».

È l’ultima tappa e Tiziano Ferro non è certo stanco, anzi mostra tutto il suo entusiasmo ed il desiderio di continuare.

«In questo tour non mi sono risparmiato, ma per scelta. Non mi risparmio mai, non è quello che ho deciso di fare in questa vita. Sono sicuro che lunedì penserò: e adesso quando inizierà il prossimo?».

