A cinque mesi dal via, “Time in jazz” svela il volto dei primi protagonisti della 36esima edizione: si tratta dei Colle der Fomento, band storica della scena hip hop nazionale che sarà a Berchidda il 15 agosto.

La formazione romana salirà sul palco di Piazza del Popolo la sera di Ferragosto, insieme ad altri artisti che verranno annunciati più avanti, per dare vita a un progetto ad hoc per il festival ideato e diretto da Paolo Fresu, e in programma il prossimo agosto, dall'8 al 16, tra Berchidda e tante altre località del nord Sardegna.

Un progetto in tema con l'edizione di quest’anno che si riconosce nel titolo “Futura”, preso in prestito da Lucio Dalla, che proprio nel 2023, in questi giorni, ed esattamente il 4 marzo, avrebbe spento ottanta candeline, e che abbraccia idealmente diverse generazioni.

Col resto del cast musicale verrà svelato prossimamente anche il calendario degli eventi collaterali ai concerti che comprenderà, come ogni estate, mostre d'arte e fotografia, incontri con i libri e i loro autori, proiezioni di film e documentari e iniziative di promozione e sensibilizzazione ambientale.

