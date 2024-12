Cosa hanno in comune Lazza, thasup, Mara Sattei, Anna, Nitro e Rose Villain, oltre a essere tra i più grandi nomi della scena rap e urban italiana? Che il minimo comun denominatore dei loro grandi successi si chiama Ignazio Pisano, in arte Slait, co-fondatore e co-proprietario di Machete Empire Records e Me Next. Manager, direttore artistico, produttore esecutivo e dj, classe ’87, da Olbia, dove nel 2010 ha fondato con Salmo, Hell Raton ed Enigma l’ormai mitica crew Machete, Slait, che con gli artisti di cui sopra ha ottenuto qualcosa come più di 400 tra dischi d’oro e di platino e oltre 20 milioni di copie vendute, è stato eletto direttore artistico e manager dell’anno ai Tim Music Awards 2024.

Il percorso. Partito dalla Sardegna con i soci di Machete, con cui, nel 2012, ha fondato la Machete Empire Records, Slait ha contribuito alla nascita di un vero e proprio impero. La sua storia con la musica inizia da giovanissimo, collezionando, suonando e mixando vinili, una passione, che lo porterà presto ad affermarsi nella scena dei club italiani come dj per il tour di Salmo. Negli anni poi la sua creatività si è espressa in progetti dal forte impatto nel rap, come la serie “Bloody Vinyl”, che ha ideato e mixato, e la direzione artistica della celebre saga “Machete Mixtape”, il cui quarto volume, uscito nel 2019, è rimasto in testa alla classifica Fimi per 8 settimane. Lungimirante e sensibile nella gestione dei talenti, Ignazio ha trovato nel 2020 un momento di grande crescita, diventando direttore artistico di Arista, storica etichetta di Sony Music, e vincendo “X Factor”, nel ruolo di produttore, al fianco dell’amico e giudice Hell Raton. Con lui, nel 2017, aveva fondato anche la Me Next Agency, l’agenzia di management, di cui è attualmente direttore artistico.

I successi. Un’impresa di enorme successo. Basti pensare all’ultimo traguardo ottenuto come manager con Lazza e il suo album “Sirio”, che ha conquistato il disco di diamante, risultato unico nella storia di un rapper da quando esiste il supporto digitale. Ma la scuderia di Me Next abbonda di nomi enormi, come Anna, la “Vera Baddie” della nostra musica e non solo, visto che il suo omonimo album, 3 volte platino qui da noi, è tra 5 dischi più ascoltati del 2024 in Europa. Il 28 dicembre suonerà in piazza a La Maddalena. E, poi, ci sono Nitro, Miles, Damianito, Sixpm, Jack The Smoker e thasup, l’artista che, in 3 album, ha cambiato i connotati della musica urban italiana. L’ultimo, “Casa Gospel”, è in collaborazione con la sorella Mara Sattei, gioiellino di Me Next, che nell’estate del 2023 ha aperto 4 date a San Siro del tour dei Coldplay. Ma c’è di più, perché, sempre nel 2023, Slait è diventato socio di Intera Music, una nuova realtà, che produce artisti emergenti e che vanta il management di Giorgia, che nel 2025 vedremo in gara al Festival di Sanremo, così come Rose Villain, altra punta di diamante della Me Next. Il tutto, sotto la sapiente guida di Slait: da Olbia, alla cima del mondo.

