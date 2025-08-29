Casting aperto per il film "Bandidos e Balentes 2- La resa dei conti", il film diretto dal regista sardo Fabio Manuel Mulas, che ha scelto come unica data in Sardegna, quella in programma domenica 21 settembre a Thiesi. Dalle 8 alle 23, presso la sala Aligi Sassu, in via Garau 21, si sceglieranno possibili ruoli e comparse dai 7 ai 100 anni. Dopo il successo di "Bandidos e Balentes- il Codice non scritto", il regista e produttore di Bono ritorna sul set per girare il sequel della pellicola sarda che ha conquistato la critica internazionale, risultando il film più premiato in Sardegna con 191 awards.

Il nuovo thriller sarà girato interamente nell'Isola, tra i paesaggi del Parco nazionale dell'Asinara e la sua area marina protetta, l'Ogliastra, la Barbagia di Ollolai, la foresta Burgos e Bono, il suo paese di origine. Sardi anche gli interpreti, con qualche figura partenopea, tutti non professionisti, componenti di un cast che vedrà alcuni simboli del jet set internazionale fare la loro comparsa attraverso speciali rappresentazioni. Mulas vuole omaggiare anche le grandi voci sarde, come Maria Carta ed Andrea Parodi. Ambientato nel periodo tra gli anni '70 e fino al duemila, si narra con una nuova luce il mondo delle faide e la lotta tra le differenti fazioni.

