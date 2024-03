Le emozioni provate con l’ultimo “The Batman” di Matt Reeves non si possono certo associare a quelle di un comune cinecomic. Capace di rivaleggiare perfino con la trilogia de “Il Cavaliere Oscuro” di Christopher Nolan e coi due capitoli firmarti dal maestro Tim Burton agli inizi degli anni novanta, la rilettura in chiave noir con evidenti rimandi al genere investigativo che abbiamo potuto apprezzare nel 2022 ha saputo convincere sia lo zoccolo duro dei fan più esigenti sia il pubblico di consumatori meno impegnati, con risultati al box office che han presto motivato a rinnovare il marchio per un sequel.

Dalle più recenti informazioni, scopriamo che l’uscita di “The Batman 2” è stata posticipata ad ottobre del 2026, rispetto ai piani iniziali che prevedevano il debutto del titolo esattamente un anno prima. Senza chiarire esplicitamente le ragioni di questa scelta, la notizia è giunta direttamente da Warner Bros dopo aver comunicato i piani per i titoli che ci aspetteranno al cinema fino alla seconda metà del 2025. Considerando quanto l’attesa si faccia ancora lunga per il nuovo film sulle avventure dell’uomo pipistrello, suscita ancor più interesse l’uscita di “The Penguin”, la serie spin-off in esclusiva per HBO Max dedicata al subdolo villain DC e acerrimo nemico di Batman meglio noto come Pinguino, interpretato anche a questo giro, come avvenuto per il film del 2022, dall’eccezionale Colin Farrell. La data d’esordio dello show non è ancora stata rivelata ufficialmente, ma sappiamo che “The Penguin” comparirà sulla piattaforma streaming Max a partire da questo autunno. In occasione dell’annuncio, la responsabile dei contenuti originali di HBO Max Sarah Aubrey ha fatto la seguente dichiarazione: «Siamo entusiasti di portare al pubblico una nuova versione di questo iconico personaggio della DC che non hanno mai visto prima. È incredibile lavorare con Matt, Dylan e Lauren per continuare questa storia e vedere Colin portare la sua già eccezionale interpretazione in The Batman a un livello superiore».

Con Reeves sempre in cabina di pilotaggio, la sceneggiatura della serie è stata affidata a Lauren LeFranc, oltre ad aver assunto il ruolo di showrunner e di produttore insieme a Matt Reeves, Dylan Clark e lo stesso Farrell. Fra gli interpreti troveremo anche Theo Rossi, Michael Zegen, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O'Connell e Clancy Brown. Proprio agli inizi di quest’anno, Reeves ha svelato ai microfoni di Colider che la serie televisiva fungerà da ponte tra il precedente film e il sequel: «C'è un mucchio di roba che vogliamo fare con questo show e che poi tornerà utile per il sequel. Saranno strettamente interconnessi». Sappiamo infatti che lo show andrà a collocarsi temporalmente proprio alla fine degli eventi visti nel primo film, per creare le basi su quanto andremo a scoprire in “The Batman 2”.

Dagli approfondimenti rilasciati lo scorso anno per conto di Empire, poco dopo la fine degli scioperi e la ripresa dei lavori sul set, possiamo invece leggere: «The Penguin è il prossimo capitolo della saga di The Batman, che porterà il mito di Gotham a livelli ancora più alti prima che il Pipistrello torni in attività. Preparatevi a entrare ancora più in profondità negli angoli più oscuri della città. Gran parte del film ha visto il Batman di Robert Pattinson affrontare l'Enigmista di Paul Dano e ciò ha rappresentato una Gotham brulicante di cattivi, con Colin Farrell in un'interpretazione fin troppo breve del Pinguino. l suo Oswald Cobblepot si è rivelato un vero e proprio personaggio di spicco, un mafioso saccente con grandi progetti sulla scena del crimine di Gotham, e ora sta per diventare il protagonista di una serie tutta sua».

Giusto la scorsa settimana è stato pubblicato il primo trailer completo di “The Penguin”, che svela alcune scene inedite con un inquietante Pinguino immerso in una Gotham perfettamente ricreata sullo stile del film. Poco dopo l’uscita del video, Colin Farrell ha dichiarato pubblicamente che gli otto episodi della prima stagione saranno molto violenti ed intensi: «Saranno 8 ore di televisione davvero contorte, è incredibilmente violento. Si tratta dell'ascesa di un uomo che ha sempre sognato di incarnare il potere».

E non meno importante: pare proprio che la star Robert Pattinson sia stata avvistata sul set di “The Penguin” lo scorso febbraio, come dimostrerebbe un post rilasciato su X. Segno che il volto dell’uomo pipistrello farà la sua comparsa nello show prima di rivederlo in sala? Attendiamo di ricevere tutti i prossimi sviluppi.

