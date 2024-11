Posto in prima fila tra le nuove proposte del catalogo Marvel Studios, “The Fantastic Four - First Steps” promette di rilanciare l’iconico quartetto in calzamaglia blu con un rifacimento completo che, secondo le aspettative, rimedierà agli esiti fallimentari delle precedenti apparizioni su schermo. Attesa per luglio del prossimo anno, la pellicola è stata diretta da Matt Shakman - al suo secondo lungometraggio dopo oltre vent’anni d’esperienza sul piccolo schermo - insieme al contribuito del co-sceneggiatore di “Avatar 2” Josh Friedman e della sceneggiatrice Cam Squires, ricordata anche per il lavoro compiuto nella serie televisiva “WandaVision”.

Dalle prime informazioni trapelate sulla trama, il reboot tornerà a far chiarezza su come la famiglia di supereroi ha ottenuto i suoi straordinari poteri. Come anticipato dallo scooper UnBoxPHD, sarà ancora una volta un incidente in astronave a far subire al gruppo le rispettive trasformazioni. Quanto invece alle voci trapelate dal fotografo di scena, scopriamo che: “i Fantastici Quattro andranno nello spazio con un volo sperimentale. Vengono salutati dal pubblico americano. In questa stessa scena, vengono poi riaccolti sulla Terra ignari di essere stati esposti ai raggi cosmici. Ecco perché non vediamo nessuno del cast in uniforme”.

Dopo il panel dedicato al titolo durante lo scorso Comic-Con di San Diego, che fra i tanti aspetti ha svelato la scelta di un’ambientazione più vicina ai racconti cartacei, ulteriori novità sui dietro le quinte sono emersi dal compositore Michael Giacchino. In un’intervista dello scorso mese, ha affermato di aver fatto visita al set, notando la totale assenza di green screen; senza nascondere un certo entusiasmo in proposito, ha commentato: “Sono stato sul set per una settimana. È stata una cosa incredibile vedere set veri e propri dappertutto. Non c'era il Volume né i green screen. C'erano solo bellissimi set pratici. Stanno facendo un lavoro incredibile e gli attori sono tutti fantastici”. Quanto invece al tema musicale pensato per il titolo, ha aggiunto: “L'ispirazione per me è stata un misto di Tomorrowland, ciò che rappresenta, la parata Electric Lights di Disneyland e poi il film Uomini veri. Per me i Fantastici Quattro erano tutte queste cose, e dovevano avere un senso di speranza e ottimismo in un modo che francamente nessun altro film Marvel ha ancora fatto” Con protagonisti le star hollywoodiane Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, si attendono ora conferme sui villain selezionati per l’occasione.Oltre alla comparsa dell’imperatore Galactus interpretato da Ralph Ineson, anche John Malkovich dovrebbe entrare a far parte degli antagonisti, e stando alle indiscrezioni di Murphy's Multiverse l’attore assumerà i panni di Fantasma Rosso.

Anche noto come l’astronauta Ivan Kragoff, il personaggio ha acquisito dopo un esperimento la capacità di rendere il proprio corpo penetrabile dagli oggetti, acquisendo un potere simile a quello dell’invulnerabilità. Fra le novità emerse di recente, si è scoperto che gli sviluppi narrativi di “The Fantastic Four - First Steps” potrebbero riguardare anche il prossimo “Avengers: Doomsday”. Intonandosi alle voci sulla comparsa in First Steps di Franklin Richards, figlio di Reed Richards e Sue Storm, il noto insider Daniel Ritchman ha anticipato che il personaggio potrebbe assumere in futuro un ruolo ancor più cruciale. Attualmente infatti starebbero svolgendosi negli studios i casting per un ruolo tra i dieci e i tredici anni; considerato che nel reboot il bambino potrebbe avere tre o quatto anni, è altamente probabile che i provini in questione siano legati proprio al ruolo di Franklin. Nel frattempo, sembra che le riprese del film stiano ormai per volgere al termine, come confermato anche da Joseph Quinn/La Torcia Umana durante la premiere de “Il Gladiatore 2”. Parlando ai microfoni di Variety, ha detto: “Abbiamo ancora due settimane di riprese e poi avremo finito”. Trattandosi di un progetto per buona parte ancora sconosciuto, su cui gli studios stanno coltivando enormi aspettative, non rimane che attendere fiduciosi le prossime novità con la speranza di una rinascita all’altezza del suo nome.

