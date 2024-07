Giunta a poche settimane di distanza dal debutto, la terza stagione della pluripremiata serie “The Bear” punta a mantenere alti gli standard qualitativi dei passati episodi, preannunciando alcune sorprese che faranno certamente la gioia dei malati di show televisivi.

Attesa sul servizio streaming Disney + a partire dal 14 agosto, il viaggio nell’alta cucina dello chef italoamericano Carmine Berzatto proseguirà laddove abbiamo assistito alla drammatica chiusura della puntata finale.

Come anticipato nel trailer uscito lo scorso maggio, Carmine sarà ancor più determinato nel far raggiungere al ristorante i picchi d’eccellenza. Sempre affiancato dal suo improbabile team di collaboratori, tra la volenterosa Sidney e l’irrequieto cugino Ritchie, le nuove puntate daranno mostra di ostacoli ancor più difficili da superare, senza mancare di scontri molto accesi ma anche dell’affetto e sostegno necessari per far fronte alle difficoltà. Diversamente da quanto programmato inizialmente, scopriamo che gli episodi della terza e quarta stagione di “The Bear” non sono stati girati back to back. Il motivo risiede nei costanti impegni di lavoro che stanno attualmente occupando il cast, specie dopo i premi ricevuti alla scorsa edizione degli Emmy Awards e il conseguente aumento di interesse da parte delle produzioni cinematografiche e televisive. Innanzitutto, la star protagonista dello show Jeremy Allen White è attesa in autunno sul set del biopic ispirato alla vita di Bruce Springsteen, per assumere i panni del leggendario divo del rock. Sappiamo inoltre che a fine mese cominceranno le riprese de “I Fantastici Quattro”, il reboot Marvel che impegnerà Ebon Moss-Bachrach nei panni de La Cosa insieme alle star Pedro Pascal, Joseph Quinn e Vanessa Kirby. Altrettanto richiesta è l’attrice Ayo Edebiri, che vedremo recitare al fianco di Julia Roberts nel prossimo film diretto da Luca Guadagnino “After The Hunt”, ma non è da escludere che possa tornare libera per le riprese della quarta stagione fissate per l’inizio del prossimo anno.

Oltre agli impegni del cast, sembra che le sceneggiature della terza e quarta stagione non siano state ultimate in tempo, rendendo così impossibile la ripresa degli episodi in contemporanea. Va comunque segnalato che, stando a quanto anticipato dagli attori durante il tour promozionale, alcune parti della quarta stagione sarebbero già state girate. Visti inoltre l’incremento di notorietà che stanno acquisendo gli interpreti e i futuri impegni sul set, non è da escludere che “The Bear 4” possa condurre la serie al suo epilogo.

Se nel sesto episodio della seconda stagione abbiamo assistito alla comparsa di special guest del calibro di Jamie Lee Curtis e Bob Odenkirk, non dovrebbe certo stupire l’apparizione nelle nuove puntate di altre stelle dal mondo dello spettacolo. Arriva a questo proposito la conferma del coinvolgimento di Josh Harnett, apprezzato nella serie televisiva “Penny Dreadful” e più recentemente nel film premiato agli Oscar “Oppenheimer”, per indossare i panni di Frank, fidanzato di Tiffany Jerimovich. Sul suo ingaggio l’attore ha rivelato alcune interessanti curiosità, a partire dall’amicizia con il creatore dello show Chris Storer: “Ricordo che mi menzionò che stava cercando di fare un altro film sui cuochi, perché sua sorella era una chef, e poi sono passati anni e ho iniziato a sentire tutto questo clamore su The Bear. Ho controllato e ho visto il nome di Chris e ne sono rimasto stupito. L'ho chiamato immediatamente per congratularmi e dirgli che lo show era incredibile”. Da questa telefonata, il creatore dello show ha chiesto alla star di unirsi al cast: “Ho detto subito sì, prima ancora di leggere il copione, perché volevo lavorare con lui”. Nel frattempo, come di consueto, è stato mantenuto il massimo riserbo sulla sua apparizione: “Ho sentito dire che la città di Chicago era davvero protettiva nei confronti di The Bear. L'ho detto ai miei genitori perché amano lo show e l'ho detto ad un paio di amici per lo stesso motivo. Ma non ho social media o altro, quindi ho pensato: a chi lo dirò davvero?”

