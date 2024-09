Se il primo “The Batman”, esordio alla regia di Matt Reeves nel mondo dei cinecomic e debutto in grande stile per Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello, ha saputo dimostrare che c’è vita oltre la trilogia di Christopher Nolan, buona parte del merito dipende senz’altro dalla qualità degli attori coinvolti.

Già il primo capitolo, infatti, ha potuto valorizzare la forte caratterizzazione dei personaggi originali avvalendosi di alcune fra le star più richieste nel panorama hollywoodiano. Da Paul Dano per il disturbante ruolo de L’Enigmista a John Turturro per quello del boss malavitoso Carmine Falcone, senza dimenticare l’irriconoscibile Colin Farrel nei panni del Pinguino, che tornerà anche in “The Batman 2” dopo l’uscita della serie televisiva HBO Max “The Penguin”.

Per chi si fosse scordato, poco dopo l’uscita di “The Batman” è stata rilasciata online una scena tagliata dal montato finale, in cui troviamo il vigliante mascherato nel penitenziario di Arkham impegnato in una conversazione col super criminale Joker. Presentandoci una versione inedita dell’iconico villain, la cui faccia appare orribilmente deforme e tumefatta, scopriamo che la parte è stata assegnata all’attore irlandese Barry Keoghan, ormai sulla cresta dell’onda dopo le brillanti apparizioni in titoli come “Il sacrifico del cervo sacro”, “Dunkirk” e “Gli spiriti dell’isola”.

Dopo l’uscita posticipata a un generico autunno 2026, l’atteso “The Batman 2” accoglierà molto probabilmente il ritorno del clown criminale, concedendogli uno spazio più ampio rispetto alla sfuggevole apparizione vista nello scorso appuntamento. Sebbene ancora non si conoscano i dettagli ufficiali della trama, recentemente son giunte alcune novità da parte del co-sceneggiatore Mattson Tomlin, cha in un’intervista concessa a Screen Rant ha definito il processo di collaborazione insieme a Reeves “davvero straordinario”. Ad aver complicato i piani progettuali del regista, è stata invece la cancellazione lo scorso luglio della serie spin-off sul carcere di Arkham, pensata per collegarsi alla nuova trilogia di Batman e agli sviluppi narrativi che vedremo in “The Penguin”. Inizialmente, lo show avrebbe dovuto ambientarsi nel dipartimento di polizia di Gotham City e avrebbe avuto un taglio decisamente più horror in confronto alle altre produzioni.

Ma stando alle fonti di Variety, il progetto ha subìto dei cicli di sviluppo troppo travagliati, tanto da costringere gli studios alla sua cancellazione. Speriamo che ciò non infici il rapporto tra Reeves e James Gunn, padre del nuovo corso DC, rispetto ai piani previsti per gli adattamenti futuri. Ma tornando a Keoghan, l’attore ha dichiarato già nel 2022 di voler prender parte a “The Batman 2”, affermando a GQ di esser in attesa di un coinvolgimento formale da parte della produzione: “Non appena arriverà la chiamata, io sarò pronto. Non vedo l'ora di tornare”. Proprio negli ultimi giorni la questione è tornata sotto i riflettori. Durante la promozione del film “Bird” di Andrea Arnold al Toronto Film Festival, Keoghan è stato interpellato da Variety con la speranza di ricevere qualche dettaglio in più sui suoi prossimi progetti. L’attenzione, ovviamente, non poteva che riguardare in primis il sequel di “The Batman”, su cui la star ha mantenuto il più assoluto riserbo: “Ci siamo con la domanda scomoda... Non posso dire molto. La telecamera sta guardando proprio me. Vedremo come andrà a finire. Di nuovo, è stata un'esperienza incredibile... e sì, non posso dire nulla...”.

Fra le apparizioni più attese prossimamente, Keoghan comparirà anche nel film “Peaky Blinders”, seguito e capitolo conclusivo della serie televisiva in onda su Netflix che vedrà anche il ritorno del protagonista Cillian Murphy nel panni del carismatico Thomas Shelby. Anche in questo caso, rivolgendosi ai microfoni di IndieWire, Keoghan è intervenuto senza sbottonarsi troppo, ma lasciando presagire un risultato finale all’altezza delle aspettative: “Non sarei legato al progetto se non avessi letto la sceneggiatura. Ma sì, ho letto la sceneggiatura e mi è piaciuta molto, ne ho parlato con Cillian e sarà epico”.

