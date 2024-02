Il Volo ai ferri corti? Forse complice la stanchezza della settimana sanremese, in cui hanno raggiunto un ottimo ottavo posto con Capolavoro, sembra esserci un po’ di maretta tra gli ex tenorini, in particolare tra Piero Barone e Gianluca Ginoble: in un’intervista a Radio Numer One (assente Ignazio Boschetto) è venuta fuori qualche tensione.

Tutto è iniziato quando Gianluca ha commentato la scelta della cover: «Who Wants to Live Forever dei Queen» con Stef Burns, il chitarrista di Vasco. «È stato un tocco diverso – ha detto Ginoble - perché magari la gente è abituata a vederci in maniera quasi troppo seriosa, in realtà possiamo essere anche altre cose, è bello che la gente abbia apprezzato».

Piero mostra subito qualche perplessità, poi prende la parola: «Ora mi sono rotto un po’ le scatole. Quindici anni: ma si può parlare sempre per tutti e tre? Tu puoi essere altro, vuoi essere altro, continua a essere altro. Non parlare per me».

«Parla al singolare, parla per te – continua mentre Gianluca tenta di spiegarsi meglio – La gente pensa: i ragazzi de Il Volo, una camera. Ma dormite tutti e tre insieme? Eh, minchia». «Non ti arrabbiare», lo prega Gianluca.

