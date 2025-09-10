Il 7 settembre 2025, il Teatro Greco Antico di Taormina ha visto brillare sogni e talenti ospitando la XXXVII edizione di “Una Ragazza per il Cinema”, il concorso nazionale che, giunto alla sua 37esima edizione, celebra bellezza, talento e passione per le arti dello spettacolo.

Hanno condotto la serata, Beppe Convertini e Beatrice Luzzi, tra momenti di spettacolo e intrattenimento. Dalla genialità comica di Emanuela Aureli, al talento del ballerino di Amici Giovanni Tesse, fino al live di Dolcenera, che con la sua splendida voce ha incanto il pubblico del Teatro con due dei suoi brani.

Durante tutta la serata Tanya la Gatta, con il suo podcast Mediaset ha documentato l’evento e condotto le interviste agli artisti.

La giuria tecnica, composta da grandi nome come: Giulio Manfredonia, Maria Rosaria Russo, protagonisti con le fiction di Mediaset, Simone Bonaccorsi, il coreografo di Amici Garrison Rochelle, Pablo di Gil Cagnè, il Make Up Artist delle dive e Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, hanno avuto il difficile compito di selezionare le vincitrici tra le cento finaliste provenienti da tutta Italia.

A conquistare la corona firmata Xento è stata Felicia Faller (n. 51), in rappresentanza della Regione Lazio, incoronata da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, ideatori e patron della manifestazione. Per lei, oltre al prestigioso titolo, anche la borsa di studio presso la Casa dell’Attore di Giulio Manfredonia e Maria Rosaria Russo.

La Sardegna era rappresentata da ben otto finaliste regionali: Lucrezia Murgia, Barbara Ricci, Eleonora Piana, Giulia Piludu, Luna Dechicu, Matilde Meloni, Michela Artizzu, Taira Frau. E la Sardegna si porta a casa ben quattro fasce:

Matilde Meloni di Monserrato: Miss Web

Eleonora Piana anche lei di Monserrato: Miss Comune di Taormina

Michela Artizzu, di Quartucciu: Miss New Vecagel service and food

Luna Dechicu di Macomer: si è guadagnata la borsa di studio per “La casa dell’attore” l’accademia di recitazione del regista Giulio Manfredonia e l’attrice Maria Rosaria Russo.

