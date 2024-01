Un fine settimana col ballo e il teatro grazie alla rassegna "Il cielo è di tutti" organizzata dalla compagnia Theatre en Vol nello Spazio Tev di via Giuseppe De Martini a Sassari. Il primo spettacolo è sabato alle 20 con Santa Milonguita. Protagonista il tango argentino grazie all’Associazione “X Siempre Tango”.

Domenica invece l'appuntamento è per le 17 con i padroni di casa di Theatre en vol e la produzione Ginette et son monde, un distillato di innocente poesia che scaturisce da una comicità semplice e sensibile al respiro del pubblico. Musica lieve e cuor leggero in un racconto che non necessita parole. Uno spettacolo non verbale fatto di gioco teatrale, manipolazione di oggetti, elementi di acrobatica e di danza. Un viaggio nel mondo poetico clownesco di Céline Brynart.

Il quarto e ultimo appuntamento in rassegna è in programma il 21 gennaio 2024 con lo spettacolo de Il teatro del segno (Cagliari) Rodari tutto l’anno.

