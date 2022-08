Con la sua canzone “Nelle strade del mio quartiere” porterà storie, bellezze e racconti dai quartieri di Is Mirrionis e San Michele sul palco dell'Ariston di Sanremo.

Ignazio Deligia, cantautore cagliaritano, insieme al suo gruppo storico, gli Amakiaus, ha superato le selezioni, raggiungendo la finalissima di Sanremo Rock. Lui e altre due band rappresenteranno la Sardegna nell’importante rassegna musicale a settembre.

“Sono orgoglioso di portare su un palcoscenico come quello del teatro Ariston di Sanremo i rioni popolari e le periferie cagliaritane”, spiega Deligia. “Un brano dedicato a tutte le periferie ma soprattutto a Is Mirrionis e San Michele. I quartieri popolari non sono ghetti ed emarginazione. Sono una ricchezza. Purtroppo spesso le istituzioni abbandonano le periferie e il distacco si percepisce. Colpa anche dei pregiudizi. E questo fa male”.

La speranza ora è quella di entrare nella serata finale del 9 settembre dopo l’esibizione del 7.

