Proseguono i successi internazionali del pianista Luca Virgilio. L'artista sassarese ha tenuto a Lublino un recital dedicato all'Italia insieme al tenore polacco Robert Mojsa.

I due, già compagni di studi nella prestigiosa Akademia Muzyczna F. Chopin di Varsavia, hanno continuato negli anni la loro collaborazione. Hanno proposto canzoni e romanze cameristiche di Verdi di Pietro Francesco Tosti, entrambe scritte per voce e pianoforte: Non t’accostar all’urna, Brindisi, In solitaria stanza, Il tramonto, Nell’orror di notte oscura, Melodia, Marechiare, A’ vucchella, Tristezza e Non t’amo più, tutti brani molto apprezzati dal pubblico particolarmente affezionato al repertorio vocale italiano.

Luca Virgilio vive a Sassari ed è docente di pianoforte al Liceo “D. A. Azuni”. In ottobre è stato in Corea del Sud, come pianista del quartetto Kentu Kordas nella partecipazione al VI Festival Internazionale di Koryeong.

