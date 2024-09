Dal 23 settembre torna su Canale 5, alle 20.35, “Striscia la Notizia”, il Tg satirico diretto da Antonio Ricci.

I primi due conduttori di questa edizione saranno Michelle Hunziker e Nino Frassica e c’è anche una novità “storica”.

Per la prima volta non ci saranno infatti due “veline” – ovvero lo showgirl che accompagnano il lancio delle notizie con balli e stacchetti musicali – bensì una velina e un... velino.

«Oppure diciamo velin, un po' alla ligure - ha scherzato Ricci presentando la nuova edizione - così la parola può andare per entrambi i generi».

Lui è Gianluca Briganti, 37 anni, nato a Viareggio da mamma cilena e papà italiano. Balla da quando ha 5 anni, si è diplomato nel 2010 in danza, recitazione e canto all'Accademia “MAS Music Arts & Show” di Milano e ha lavorato nei più famosi musical europei come performer e anche in diversi programmi tv.

La sua partner sul palco sarà invece Beatrice Coari, 21enne di Genova e studentessa universitaria.

