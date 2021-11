C'è grande attesa su Mediaset per il debutto (mercoledì in prima serata su Canale 5) della fiction "Storia di una famiglia perbene", per la regia di Stefano Reali, storia tratta dall'omonimo e celebre libro di Rosa Ventrella. Il volto da ragazzo di uno dei protagonisti è quello di Andrea Arru, quattordicenne ploaghese sempre più richiesto dal piccolo e grande schermo.

Andrea Arru interpreta Michele Straziota, il giovane figlio di un boss contrabbandiere nella Bari vecchia degli anni Ottanta. La vicenda narra la sua storia di amicizia prima e di amore poi con Maria De Santis, figlia di pescatori. La parte della ragazza è affidata a Silvia Rossi.

Un amore contrastato dalle famiglie che però prosegue nel tempo. Da adulti Michele e Maria hanno il volto di Carmine Buschini e Federica Torchetti, mentre i suoi genitori sono interpretati da Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.

Andrea Arru (foto concessa)

Per la fiction Andrea Arru ha dovuto anche prendere lezioni di chitarra, perché Michele non ha la vocazione del contrabbandiere ma preferisce dedicarsi alla musica.

Negli ultimi anni il giovane attore ploaghese ha preso parte sia a fiction (“Buongiorno, mamma” dove faceva il ruolo di Raul Bova da ragazzino) e al cinema, prima con una piccola parte in “Calibro 9” e poi da protagonista in “Glassboy”, film del regista Samuele Rossi con Loretta Goggi pluripremiato in Italia e all'estero.

