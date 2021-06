Una fondazione per aiutare i ristoratori colpiti dalla crisi del Covid-19.

L’idea è del cantante Sting, che ha annunciato la nascita della Every Breath Foundation in occasione della gara ciclistica "Win Race 2021" tra San Marino e la tenuta toscana "il Palagio", dove l’ex voce dei Police assieme alla moglie Trudie Styler produce vino, olio e miele.

"Questa corsa è per celebrare la nostra nuova unione con San Marino e per lanciare una campagna di sensibilizzazione per la nostra nuova no-profit italiana, la Every Breath Foundation. EBF sosterrà l'industria dell'ospitalità - bar, locali e ristoranti - che ha faticato a tenere aperte le porte durante la pandemia".

"Nei prossimi giorni condivideremo altre informazioni sulla fondazione”, conclude.

(Unioneonline/D)

