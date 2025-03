Steve Aoki irrompe sulla scena del Red Valley 2025: il dj e produttore statunitense, icona della musica elettronica, tornerà a far vibrare il palco del festival, a distanza di 10 anni dalla prima volta e a sei dall’ultima, con i suoi set esplosivi e i remix più travolgenti.

Appuntamento il 15 agosto, quando alla Olbia Arena, per la terza data della decima edizione della manifestazione, sbarcherà un artista visionario, che in carriera ha collezionato due nomination ai Grammy, 3 miliardi di stream e milioni di copie vendute in quasi 30 anni di attività. Noto per la capacità di toccare e influenzare trasversalmente più generi, il 47enne performer americano di origini giapponesi ha realizzato negli anni 9 album in studio e centinaia di singoli e remix, inanellando numerose collaborazioni con alcuni degli artisti più apprezzati della scena musicale globale e dando vita a un’etichetta discografica, la Dim Mak, che ha lanciato musicisti e progetti innovativi.

Detentore ufficiale del Guinness World Record come musicista che ha viaggiato di più in un singolo anno solare, vedi le 250 date del tour del 2012, negli anni Aoki si è esibito in quasi tutti i festival di punta del mondo, conquistando un posto al sole nella prestigiosa classifica dei #Top100DJs di Dj Mag e classificandosi consecutivamente tra i primi dodici negli ultimi dieci anni. Aoki ha inoltre pubblicato tre singoli certificati Platino, sei certificati Oro e oltre dieci brani che hanno raggiunto la Top 10 nelle classifiche radiofoniche Usa.

Dopo aver inaugurato la prima edizione del Red Valley ad Arbatax nel 2015 ed essere tornato anche nel 2019, è ora pronto a esibirsi per la prima volta sul palco della Olbia Arena. E a far scatenare il pubblico del Red Valley Festival ancora una volta.

© Riproduzione riservata