Stella del Carmen Banderas Griffith, figlia di Melanie Griffith e Antonio Banderas, vuole far rimuovere dal suo cognome quello della madre.

La modella e attrice, 25 anni, lo ha richiesto formalmente a un giudice di Los Angeles, spiegando di voler abbreviare il suo nome: "Di solito non uso 'Griffith' quando mi riferisco a me stessa o sui documenti. Quindi, far decadere quel cognome corrisponderebbe a ciò che uso normalmente".

Cresciuta lontano dai riflettori, Stella è nata in Spagna ed è la sorellastra dell'attrice Dakota Johnson, 31 anni, e di Alexander Bauer, 36, avuti dalla madre con Don Johnson e Stefano Potenza.

Non è chiaro se la scelta della figlia delle due star abbia a che fare con il suo rapporto con la madre. Anzi, sui social le due mostrano spesso dichiarazioni d’amore l’una per l’altra.

Di recente la modella ha partecipato al 69esimo Festival internazionale del cinema di San Sebastian al Kursaal Palace con suo padre sfilando sul tappeto rosso.

