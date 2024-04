La stagione sinfonica di Sassari parte subito in Quarta. Il celebre violinista Massimo Quarta apre mercoledì al Teatro Comunale (inizio alle 20.30) il cartellone approntato dall'ente Marialisa de Carolis.

In realtà l'apertura spettava a Uto Ughi che però per motivi di salute ha rimandato il concerto al 13 ottobre: «Sono profondamente dispiaciuto di dover rinviare questo concerto, a cui tenevo molto, ma sono certo che il pubblico comprenderà e sarà felice di assistere il prossimo ottobre ad un nuovo progetto, a cui sto lavorando in questo periodo che coinvolge la neonata Fondazione Ughi e che ho deciso di portare a Sassari».

Il suo “sostituto” non è certo violinista di secondo piano: il salentino Massimo Quarta ha vinto nel 1991 il Premio Paganini (terzo italiano ad aggiudicarselo) e da oltre 30 anni è protagonista in Italia e all'estero di concerti che lo vedono sia solista, sia direttore.

Massimo Quarta è stato recentemente nominato dal de Carolis Direttore principale ospite per il sinfonico e anche in virtù di questo incarico si è reso disponibile a supportare l’Ente in questa improvvisa rimodulazione del cartellone. Il 24 aprile Quarta sarà impegnato nel ruolo di violino solista e direttore dell’l’Orchestra del de Carolis in un programma che proporrà musiche di Mozart (Concerto per violino k 219 e Sinfonia N. 40 in Sol m K 550) e di Niccolò Paganini ( I Palpiti op. 13).

