Anche a questo giro, i giochi letali di “Squid Game” continuano ad intrattenere e sconvolgere il pubblico come accaduto in passato. La serie sudcoreana in esclusiva su Netflix e creata dal premiato agli Emmy per la miglior serie drammatica Hwang Dong-hyuk, sorprende ancora per il carico di notorietà e apprezzamento raggiunti con l’esordio della prima stagione.

Assistendo a un’esperienza narrativa mozzafiato, dove gli sfortunati concorrenti mettono in ballo la propria vita con delle impressionati prove di sopravvivenza, gli spettatori hanno raggiunto vette d’ascolto mai registrate prima, pari a oltre 1 miliardo e 650 mila ore di riproduzione che decretano per la piattaforma streaming il più alto numero di visualizzazioni mai registrato. Oggi come allora, il secondo ciclo di episodi uscito lo scorso 26 dicembre sembra esser tornato a monopolizzare l’attenzione: risultando la serie Netflix più vista di sempre dopo la prima settimana di trasmissione, con ben 68 milioni di visualizzazioni ottenute in soli quattro giorni, lo show stabilisce inoltre 487.6 milioni di ore di riproduzione totali, secondo le informazioni fornite dal The Hollywood Reporter.

Un risultato, insomma, che dimostra come “Squid Game 2” non tema il confronto con l’esito straordinario della stagione precedente. Per chi ancora non avesse cominciato a seguire gli episodi, scoprirà che gli avvenimenti riprendono esattamente al termine del primo show; troveremo Gi-hun nuovamente coinvolto nelle pericolose competizioni dopo aver rinunciato alla partenza negli Stati Uniti, pronto a schierarsi al fianco dei nuovi concorrenti con in palio un premio di 45,6 miliardi di won. Senza addentrarsi troppo nei dettagli, la puntata finale della stagione 2 si chiude con un cliffhanger a dir poco spiazzante.

I motivi di questa scelta sono stati esposti da Dong-hyuk in un’intervista esclusiva per Variety, spiegando che il finale conclude uno specifico arco narrativo ed apre la strada ad una fase tutta nuova: “Quando ho scritto la storia delle Stagioni 2 e 3, si trattava di un unico lungo arco narrativo. Inizialmente avevo intenzione di scrivere questa storia in un arco di circa otto o nove episodi, ma una volta terminata la storia è arrivata a oltre 10 episodi, che ritenevo troppo lunghi da contenere in una sola stagione. Volevo quindi avere un punto adeguato in cui poter dare una chiusura come seconda stagione e poi proseguire con la terza”.

E come se non bastasse, Netflix ha annunciato che “Squid Game 3” arriverà prima del previsto, stando al teaser trailer uscito a inizio mese che svela una nuova bambola assassina e il seguente messaggio: “Salutate tutti Chul-su. Squid Game 3 in arrivo nel 2025”. Come confermato dal suo creatore, la stagione 3 consisterà nella fase conclusiva di “Squid Game”, e grazie al ciclo di riprese già ultimato e alle fasi di post produzione attualmente in corso sarà possibile assistere ai nuovi episodi ben prima di quanto sperato.

Parlando del successo riscosso con la prima stagione e della volontà di ampliare la storia in tre archi, Dong-hyuk ha affermato in una passata intervista a Entertainment Weekly: “Onestamente, quando stavo lavorando alla prima stagione, non avevo alcun piano o pensiero che ci sarebbero state altre stagioni. Sapevo che i fan si aspettavano molto e che erano curiosi di sapere cosa avrebbe fatto Gi-hun in seguito, quindi non volevo che finisse qui. Era quasi la mia missione o il mio ruolo quello di raccontare ulteriormente quella storia”. Promettendo inoltre un’esperienza ancor più coinvolgente per il gran finale, ha dichiarato a Variety: “Con ogni episodio migliorerà. Con ogni stagione migliorerà e diventerà una storia più estesa, più intensa e sicuramente più divertente. Quindi assicuratevi di guardarla fino alla fine!”.

In attesa delle nuove puntate, ulteriori indiscrezioni hanno lasciato i fan ancor più sbigottiti: stando ai rumor circolati in rete, la star hollywoodiana Leonardo Di Caprio sarebbe stata considerata per apparire nella serie con un cameo, impersonando un ruolo ancora sconosciuto. Sfortunatamente, le speculazioni si sarebbero rivelate presto infondate, stando alla replica di Netflix poco dopo l’uscita della notizia: “Abbiamo sentito anche noi delle voci sull'apparizione di Leonardo Di Caprio, ma non sono vere”. Che questa smentita sia da prendere alla lettera o è soltanto un modo per accumulare tempo e rimandare la sorpresa al momento giusto? Non rimane per scoprirlo che attendere ancora una volta tutti i prossimi sviluppi.

