Se il tramonto incontra la musica, il vento attraversa le dune e il ritmo sembra fondersi naturalmente con il paesaggio, non c'è da sbagliarsi: è il “Soundset Porto Ferro”. Parte domenica dalle 18 il format dedicato alla cultura del djing (il mixaggio di sonorità), alla ricerca musicale e alla club culture contemporanea.

Il primo protagonista è Luca LTJ Trevisi, storico nome della scena italiana con il progetto LTJ Experience, insieme a Botteghi e Mirko Buffoni.

“Soundset Porto Ferro” è progetto immaginato non come semplice e reiterato momento dance, ma come esperienza immersiva da vivere in relazione con il paesaggio della baia, con il tramonto sul mare e con quell’atmosfera libera e accogliente che da sempre caratterizza il Baretto di Porto Ferro.

Da giugno a settembre Soundset accompagnerà il pubblico attraverso sonorità house, disco, funk, balearic, afro, jazz ed elettroniche, intrecciando artisti nazionali e internazionali con protagonisti della scena locale.

Tra gli altri ospiti Paloma, Bruno Bolla, accompagnato da Botteghi e DJ Sh@,Beatkozina con Mehdi Naami (Mirko Buffoni e DJ Sh@), Roberta Cutolo e Janine Neye del Dingwalls London, per chiuder con Shield di Rebirth Records, Luca Sanna di Chromatic Filters UK.

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